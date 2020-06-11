Мотоциклист ДПС попал в аварию на западе Москвы

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На западе Москвы мотоциклист ДПС попал в аварию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Так, инцидент произошел на улице Мосфильмовская.

Авария произошла в результате столкновения машины такси с мотоциклистом ДПС.

В результате ДТП мотоциклист был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

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