Мотоциклист ДПС попал в аварию на западе Москвы
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На западе Москвы мотоциклист ДПС попал в аварию. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Так, инцидент произошел на улице Мосфильмовская.
Авария произошла в результате столкновения машины такси с мотоциклистом ДПС.
В результате ДТП мотоциклист был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
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