Сенатор предложил пожизненно лишать прав за вождение в нетрезвом состоянии

В Совете Федерации предложили пожизненно лишать прав за неоднократное вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, сенатор Сергей Леонов отметил, что данная мера должна быть введена за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Он также добавил, что при отсутствии желания самого человека лечение алкогольной или наркотической зависимости не дает долгосрочного результата. Это усиливает вероятность срыва, поэтому сенатор подчеркнул, что наказание для садящихся за руль в нетрезвом состоянии водителей является слишком мягким.

Леонов уточнил, что при первом нарушении водителя следует лишать прав на год, при повторном — на два, а в третий раз пожизненно.

По его мнению, также в ГИБДД должен поступать соответствующий сигнал, если человек проходит лечение в клинике.