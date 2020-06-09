Проект нового метода тестирования водителей на алкоголь обсудят в ОП РФ

В Общественную палату России для обсуждения поступил проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение. Об этом заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Александр Быков сообщил в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

По его словам, данное техническое средство — не алкотестер. Оно позволит ускорить процедуру проверки водителей, отметил Быков.

«Мы, когда будем проводить проверку, фактически сразу в течение нескольких секунд поймем, есть основания полагать, что в выдыхаемом воздухе у водителя содержится алкоголь или нет. Если есть, тогда мы попросим водителя пройти уже полную процедуру освидетельствования. Если нет - без составления процессуальных документов мы разрешим продолжить дальнейшее движение», — рассказал Быков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

— Отложили до июля: Минздрав перенес ужесточение водительского медосмотра