Проект нового метода тестирования водителей на алкоголь обсудят в ОП РФ
В Общественную палату России для обсуждения поступил проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение. Об этом заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Александр Быков сообщил в интервью радиостанции «Комсомольская правда».
По его словам, данное техническое средство — не алкотестер. Оно позволит ускорить процедуру проверки водителей, отметил Быков.
«Мы, когда будем проводить проверку, фактически сразу в течение нескольких секунд поймем, есть основания полагать, что в выдыхаемом воздухе у водителя содержится алкоголь или нет. Если есть, тогда мы попросим водителя пройти уже полную процедуру освидетельствования. Если нет - без составления процессуальных документов мы разрешим продолжить дальнейшее движение», — рассказал Быков.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
— Отложили до июля: Минздрав перенес ужесточение водительского медосмотра