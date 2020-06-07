В Хабаровске двое человек погибли при наезде автомобиля на остановку

Мужчина и его трехлетний сын стали жертвами аварии в Хабаровске. Они погибли после того, как автомобиль влетел в остановку и перевернулся, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по Хабаровскому краю.

В управлении Госавтоинспекции МВД по региону рассказали, что авария случилась вечером в субботу, 6 июня, около регулируемого перекрестка в районе улицы Лейтенанта Орлова и Облачного переулка.

«Водитель автомобиля Toyota Premio не выдержал боковой интервал слева и допустил столкновение с автомобилем Toyota Corolla Axio, двигавшемся в попутном направлении, после чего Toyota Premio продолжила неконтролируемое движение и проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора. После этого автомобиль наехал на дорожное ограждение, опрокинулся и наехал на двух пешеходов на остановке», — сообщил представитель управления ГИБДД.

Он добавил, что ребенок погиб на месте, а его 41-летний отец позже умер в больнице.