В Петербурге опрокинулся автомобиль с четырьмя марокканцами
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В Санкт-Петербурге опрокинулся автомобиль, в котором находились четверо студентов из Марокко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел в Приморском районе, на улице Савушкина около 9.50.
«Мужчина 1999 года рождения, управляя автомобилем Peugeot 206, совершил наезд на препятствие», — говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель получил тяжелые травмы.
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