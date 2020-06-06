В Петербурге опрокинулся автомобиль с четырьмя марокканцами

В Санкт-Петербурге опрокинулся автомобиль, в котором находились четверо студентов из Марокко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в Приморском районе, на улице Савушкина около 9.50.

«Мужчина 1999 года рождения, управляя автомобилем Peugeot 206, совершил наезд на препятствие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель получил тяжелые травмы.

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