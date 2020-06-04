Житель Техаса нашел в купленном на аукционе автомобиле кокаин на $850 тысяч

Житель Техаса обнаружил в купленном на аукционе коллекционном автомобиле почти 35 кг кокаина на сумму около $850 тыс. Об этом сообщает газета Houston Chronicle.

По информации местной полиции, 30 мая в офис шерифа округа Уэбб в штате Техас поступил звонок от владельца машины, который заявил, что нашел в потайном отсеке транспорта наркотики.

Правоохранители нашли в тайнике 17 связок кокаина, после чего еще 17 связок в другом.

«Я благодарю человека, который предупредил нас о наркотиках. Если бы он не был честным, наркотики могли бы попасть в чужие руки», — заявил журналистам местный шериф.

Он также заявил, что новый владелец машины, вероятно, имеет право на денежное вознаграждение.

Как долго он находился в машине и каким образом туда попал устанавливает полиция.