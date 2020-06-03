Московские полицейские ищут сбежавшего виновника крупной аварии на Садовом кольце
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Полиция разыскивает мужчину, который по предварительной информации стал виновником аварии в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.
В пресс-службе заявили, что мужчина бросил свою машину на месте аварии и скрылся с места преступления.
Отмечается, что его пока не задержали.
Ранее сообщалось, что на пересечении Садового кольца и Малой Дмитровки столкнулись пять легковушек. Три человека пострадали, один из них был госпитализирован.
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