Три человека пострадали при ДТП с пятью машинами в Москве

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В Москве на пересечении Садового кольца и улицы Малой Дмитровки столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в экстренных службах.

По предварительным данным, пострадали три человека, один из них госпитализирован, другие от госпитализации отказались.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и ГАИ.

По данным агентства, на месте инцидента затруднено движение.

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