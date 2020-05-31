Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае
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В Красноярском крае погибли три человека и пострадали еще пятеро в результате ДТП, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление регионального ГИБДД.
По данным правоохранителей, трагедия произошла около 3.00 по местному времени в поселке Памяти 13 борцов, когда автомобиль ВАЗ-2105 врезался в магазин и опрокинулся.
В результате аварии погибли две девушки и мужчина. Еще пятеро пострадавших, включая водителя, были госпитализированы с различными травмами.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Причины аварии выясняются.
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