Три человека пострадали из-за столкновения нескольких такси в столице
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Три человека получили травмы в результате столкновения трех автомобилей такси на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление столичного ГИБДД.
«Три человека пострадали в ДТП по адресу Кутузовский проспект, дом 61. Столкнулись три машины такси», — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что к пострадавшим от результате ДТП в настоящий момент прибыли врачи скорой помощи. О состоянии пострадавших не сообщается.
Причины аварии устанавливают правоохранители.
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