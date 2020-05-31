Три человека пострадали из-за столкновения нескольких такси в столице

Три человека получили травмы в результате столкновения трех автомобилей такси на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление столичного ГИБДД.

«Три человека пострадали в ДТП по адресу Кутузовский проспект, дом 61. Столкнулись три машины такси», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что к пострадавшим от результате ДТП в настоящий момент прибыли врачи скорой помощи. О состоянии пострадавших не сообщается.

Причины аварии устанавливают правоохранители.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ГАИ хотят сохранить тренд на низкую аварийность после пандемии