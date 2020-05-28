Бренд Datsun покидает российский рынок

Datsun покинет российский рынок. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на топ-менеджеров Nissan.

Уточняется, что это произойдет в рамках плана на 2020–2023 гг.

Всего же число моделей в портфеле Datsun снизится с 69 до менее чем 55. В частности, прекратится производство старых моделей и грузовиков.

Datsun появился в России в 2014 году. В стране марка была представлена двумя моделями: седаном on-DO и хэтчбеком mi-DO.

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