Бренд Datsun покидает российский рынок
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Datsun покинет российский рынок. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на топ-менеджеров Nissan.
Уточняется, что это произойдет в рамках плана на 2020–2023 гг.
Всего же число моделей в портфеле Datsun снизится с 69 до менее чем 55. В частности, прекратится производство старых моделей и грузовиков.
Datsun появился в России в 2014 году. В стране марка была представлена двумя моделями: седаном on-DO и хэтчбеком mi-DO.
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