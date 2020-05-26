Пять человек пострадали в ДТП под Мурманском
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Пять человек пострадали в ДТП с двумя легковушками в Мурманской области, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.
«В результате дорожно-транспортного происшествия пять человек получили травмы», — сказали в ГИБДД.
Отмечается, что пострадавшие были доставлены в больницы.
Авария произошла из-за того, что водитель при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не пропустил другую машину.
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