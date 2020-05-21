Собянин разрешил работу каршеринга с 25 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о первом этапе смягчения мер на фоне пандемии коронавируса нового типа COVID-19, согласно которому разрешается работа каршеринговых сервисов. Об этом сообщается на сайте градоначальника.

Работа каршеринга в столице будет возобновлена с 25 мая. Однако при этом устанавливается требование на минимальный срок аренды в пять дней.

При этом условие наличия цифрового пропуска для водителей будет сохранено.

Кроме того, важным требованием является обязательная дезинфекция автомобиля перед арендой.

Пропускной режим начал действовать в Москве с 15 апреля. Горожане, которые передвигаются по столице на личных автомобилях, общественном транспорте или такси, обязаны получать электронные пропуска через сайт мэрии.

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