Автомобиль ДПС сбил женщину во время погони в Челябинской области

В Челябинской области патрульный автомобиль ДПС, преследуя нарушителя, сбил на пешеходном переходе женщину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по региону.

Инцидент произошел в городе Троицк.

Сотрудники ГИБДД выдвинулись на задержание водителя легкового автомобиля, который передвигался по городу в нетрезвом состоянии и нарушал правила дорожного движения.

Около 17.00 по местному времени на улице Гагарина вблизи дома 82 патрульный автомобиль ДПС, двигаясь с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией, наехал на женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате аварии пострадавшая 30-35 лет получила травмы различной степени тяжести.

Женщина была госпитализирована. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Организован служебная проверка, в случае установления вины инспекторов ДПС они будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.