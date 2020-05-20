Шесть человек госпитализировали после ДТП с маршруткой в Саратове

В Саратове шесть человек госпитализировали после аварии с маршрутным микроавтобусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ГИБДД, авария произошла на улице Танкистов. 39-летний водитель «Газели», по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в световую опору. В результате ДТП пострадали семь пассажиров – шесть женщин и один мужчина.

В региональном минздраве, в свою очередь, заявили, что в результате аварии были госпитализированы шесть человек, все в состоянии средней тяжести. Беременных женщин, детей среди них нет. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Шесть человек стали жертвами ДТП в Курганской области

— Два человека погибли в аварии с микроавтобусом на Кубани