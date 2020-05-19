В челябинском лесу обнаружили около 50 новых иномарок

В Челябинске около озера Смолино обнаружили 56 новых автомобилей Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.

Машины стоят под открытым небом на территории Челябинского областного центра реабилитации. По сведениям источников издания, Toyota были закуплены для саммитов ШОС и БРИКС, которые должны были пройти в Челябинске.

В правительстве региона заявили, что машины расположили в центре реабилитации, чтобы обеспечить их охрану. В дальнейшем их будут использовать правительственные учреждения субъекта.

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