В России снизилось число угонов автомобилей

Во время периода самоизоляции в России существенно снизилось число угонов автомобилей, сообщают «Известия» со ссылкой на данные, имеющиеся в распоряжении издания.

Как было установлено, в апреле по сравнению с мартом число угонов упало на 53%. При этом больше всего (58%) угоняли личные автомобили в Санкт-Петербурге. На втором месте Москва.

Чаще всего выбор злоумышленников падал на машины марки Toyota и Kia.

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