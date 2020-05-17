Эксперт назвал признаки усталости за рулем

Эксперт автомобильного журнала «За рулем» Илья Пименов назвал признаки усталости за рулем, на которые стоит обращать внимание водителям при движении.

Один из признаков – автомобилисту становится неудобно ехать, он часто меняет позу. Также становится жарко или холодно, несмотря на комфортную температуру в салоне.

Другой фактор усталости – водитель не сразу понимает, что говорит собеседник или, что передают по радио.

Кроме того, водитель начинает пропускать неровности на дороге и перестает обращать внимание на машины, которые выезжают с примыкающих дорог. Еще начинает «садится» зрение, становится трудно «читать» дорожные знаки и номера машин, может двоиться в глазах и в итоге глаза слипаются.

Пименов отмечает, что следует обратить внимание на такие признаки, как постоянная зевота и «клевание» носом.