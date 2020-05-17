Эксперт назвал признаки усталости за рулем

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Эксперт автомобильного журнала «За рулем» Илья Пименов назвал признаки усталости за рулем, на которые стоит обращать внимание водителям при движении.

Один из признаков – автомобилисту становится неудобно ехать, он часто меняет позу. Также становится жарко или холодно, несмотря на комфортную температуру в салоне.

Другой фактор усталости – водитель не сразу понимает, что говорит собеседник или, что передают по радио.

Кроме того, водитель начинает пропускать неровности на дороге и перестает обращать внимание на машины, которые выезжают с примыкающих дорог. Еще начинает «садится» зрение, становится трудно «читать» дорожные знаки и номера машин, может двоиться в глазах и в итоге глаза слипаются.

Пименов отмечает, что следует обратить внимание на такие признаки, как постоянная зевота и «клевание» носом.