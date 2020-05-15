Танк упал с трала на проезжую часть при перевозке в Петербурге

В Петербурге танк упал с трала на проезжую часть при перевозке в районе развязки Кольцевой автодороги (КАД) и Волхонского шоссе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел утром 15 мая.

По предварительным данным, танк везли на ремонтный завод. Автомобиль, который перевозил его, был не военным.

В федеральном учреждении «Упрдор Северо-Запад», которое обслуживает трассу, в свою очередь, добавили, что происшествие произошло около 10.00 мск на 84-м километре внутреннего кольца КАД, съезде со стороны Ленобласти на внутреннее кольцо.

Уточняется, что в результате ДТП было временно затруднено движение, никто не пострадал.