Машина столкнулась с электричкой в Новой Москве

Транспортная прокуратура начала проверку после столкновения автомобиля с электричкой в Новой Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В пятницу, 15 мая, около 8 часов утра, девушка за рулем легковушки пыталась проехать нерегулируемый ж/д переезд в районе станции Бекасово-Сортировочное, нарушая правила дорожного движения. В результате аварии она пострадала и была госпитализирована.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.