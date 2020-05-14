Два автозака столкнулись на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы столкнулись два автомобиля ФСИН. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Возле дома №6 на Пятницком шоссе два автозака 67-го региона въехали один в другого», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что в автомобилях находились только водители и по одному пассажиру.

В результате аварии пострадал пассажир одного из автозаков, который сидел рядом с водителем.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.