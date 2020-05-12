Три человека пострадали в аварии на МКАД в Москве

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На МКАД в Москве столкнулись три машины, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на 42-м километре автодороги в 21.25 мск.

По предварительным данным, пострадали три человека.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

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