Три человека погибли при аварии в Подмосковье

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Три человека погибли в аварии с участием трех автомобилей в Подмосковье. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Московской области.

ДТП произошло в 14.50 на 58 км автодороги Крым Чеховского района. Столкнулись три машины, осуществляющие попутное движение.

В результате аварии погибли три человека.

На данный момент устанавливаются обстоятельства аварии, затруднения движения на участке нет.

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