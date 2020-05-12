Три человека погибли при аварии в Подмосковье
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Три человека погибли в аварии с участием трех автомобилей в Подмосковье. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Московской области.
ДТП произошло в 14.50 на 58 км автодороги Крым Чеховского района. Столкнулись три машины, осуществляющие попутное движение.
В результате аварии погибли три человека.
На данный момент устанавливаются обстоятельства аварии, затруднения движения на участке нет.
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