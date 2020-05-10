В Петербурге в ДТП погибли два человека, в том числе сотрудник полиции

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В Санкт-Петербурге два человека погибли в ДТП, еще четыре человека пострадали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Авария произошла в 04.53 мск на трассе М11 Нева.

«Не доезжая 6 км до КАД, автомобиль УАЗ, принадлежащим Приморскому РУВД, совершил наезд на ограждение и перевернулся», — сказал источник.

Уточняется, что погиб сотрудник полиции и задержанный, находившийся в автомобиле.