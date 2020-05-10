Три человека погибли в результате ДТП в Иркутской области
Три автомобиля столкнулись на трассе в Иркутской области, в результате чего погибли три человека и еще двое пострадали, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление регионального ГУМВД.
Автокатастрофа произошла в районе полуночи с 9 на 10 мая вблизи поселка Мальта Усольского района. Три автомобиля – ВАЗ-2109, Toyota Vista и ВАЗ-2110 столкнулись из-за того, что водитель «девятки» выехал на встречную полосу.
«Тридцатитрехлетний водитель ВАЗ-2109 и двое мужчин 31 и 29 лет, находящиеся в салоне, скончались на месте. Еще один 29-летний пассажир с различными травмами доставлен в медучреждение», — заявили в ведомстве.
Кроме того, в больницу доставлен также 44-летний водитель ВАЗ-2110.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
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