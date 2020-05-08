Производство автомобилей в Бразилии упало в 150 раз из-за коронавируса

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Производство автомобилей в Бразилии из-за пандемии коронавируса сократилось почти в 150 раз, достигнув уровня 1957 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление бразильской Ассоциации производителей автомобилей (Anfavea).

«Это худший результат в отрасли с 1957 года, даже в периоды забастовок у нас не было такого низкого производства автомобилей в стране», — заявил представитель ассоциации Луис Карлос Мораес на виртуальной пресс-конференции 8 мая.

Он отметил, что снижение производства в апреле 2020 года составило 99,4%. Автозаводы выпустили всего 1,8 тыс. машин против 267,6 тыс. в апреле 2019 года.

Причиной снижения выпуска автомобилей ассоциация назвала закрытие заводов по всей стране из-за правительственных карантинных мероприятий. В настоящее время только компании Renault и BMW частично возобновили производство при соблюдении санитарных предписаний властей.

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