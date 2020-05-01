В Москве тяжесть последствий ДТП выросла в два раза во время пандемии
В Москве тяжесть последствий ДТП из-за нарушений скорости и опасного вождения в период пандемии выросла в два раза. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Из-за свободных дорог некоторые автомобилисты существенно превышают скорость, что уже привело к ряду тяжелых аварий со смертельными случаями, в том числе с участием детей.
«На прошлой неделе погибли восемь человек, что в два раза больше, чем в прошлом году», — сказали в пресс-службе.
Также в ЦОДД попросили водителей не рисковать своей жизнью и жизнями других.
Отмечается, что дороги в столице в среднем на 70-80% свободнее по сравнению с 2019 годом.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Число ДТП в Москве сократилось почти на 61% с начала апреля
— На дорогах Москвы стало на 30 тысяч больше автомобилей, чем неделю назад