ГИБДД в майские праздники будет массово выявлять пьяных водителей

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Сотрудники ГИБДД в период майских праздников проведут массовые проверки и спецоперации по выявлению нарушителей правил дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

«В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что в том числе будут выявлять водителей, которые находятся в состоянии опьянения.

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