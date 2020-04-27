Минюст планирует установить в КоАП новые требования к дорожным камерам

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Министерство юстиции России предлагает включить в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) дополнительные требования к дорожным камерам, которые фиксируют нарушения ПДД. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, согласно предложению, техсредства, которые предназначены для фиксации дорожных правонарушений, должны работать без воздействия человека на них.

Кроме того, в ведомстве предложили добавить требование, согласно которому дорожные камеры должны фиксировать все правонарушения, для которых они предназначены, «независимо от действий оператора или пользователя прибора».

Также в новом проекте КоАП предлагают установить право российского правительства утверждать требования к средствам фиксации, порядку обработки и хранения получаемой информации, получаемой с дорожных камер и к обозначению их на дорогах.