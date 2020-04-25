В Екатеринбурге столкнулись автобус и легковой автомобиль, есть пострадавшие
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Екатеринбурге в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля разгорелся пожар, есть пострадавшие, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
По данным ведомства, ДТП произошло на улице Шефской.
Площадь возгорания составила 3 кв. м, огнем повреждены оба транспортных средства. В настоящее время пожар потушен.
Все пассажиры автобуса самостоятельно эвакуировались из салона, рассказали в пресс-службе. Однако есть пострадавшие.
В ГИБДД рассказали, что в результате аварии два человека, находившиеся в легковом автомобиле, попали в больницу. Еще пятерым понадобилась медицинская помощь. Там уточнили, что автобус перевозил 32 пассажиров.