В Екатеринбурге столкнулись автобус и легковой автомобиль, есть пострадавшие

<img src="//img.gazeta.ru/files3/370/11197370/RIAN_3079263.HR.ru-pic905-895x505-91277.jpg">

В Екатеринбурге в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля разгорелся пожар, есть пострадавшие, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным ведомства, ДТП произошло на улице Шефской.

Площадь возгорания составила 3 кв. м, огнем повреждены оба транспортных средства. В настоящее время пожар потушен.

Все пассажиры автобуса самостоятельно эвакуировались из салона, рассказали в пресс-службе. Однако есть пострадавшие.

В ГИБДД рассказали, что в результате аварии два человека, находившиеся в легковом автомобиле, попали в больницу. Еще пятерым понадобилась медицинская помощь. Там уточнили, что автобус перевозил 32 пассажиров.