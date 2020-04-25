В ГИБДД разъяснили правила передвижения между регионами

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В Госавтоинспекции рассказали об условиях передвижения между регионами России в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в большинстве регионов нет ограничений на проезд транзитного транспорта. Чтобы удостовериться в том, открыт въезд в субъект или определенный населенный пункт необходимо изучить всю информацию на официальных сайтах органов власти тех регионов, через которые пройдет маршрут.

При себе важно иметь паспорт, документы на автомобиль, а также в зависимости от ситуации справки о временной регистрации в другом городе, трудовой договор и другие бумаги. Кроме того, желательно иметь справку об отсутствии вируса.

В ГИБДД напомнили, что поездки стоит осуществлять только в случае крайней необходимости.

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