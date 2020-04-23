В России может появиться единый центр контроля за водителями
В России планируют создать единый центр контроля за водителями, в который будет отправляться информация со всех дорожных камер в стране. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».
Целью нововведения является улучшение действующей системы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Оно позволит исключить установку камер в неположенных местах, неправомерные штрафы и несанкционированный доступ к личным данным водителей.
Данные со всех камер по России будут загружаться в федеральный центр. Для этого будут использоваться как уже имеющиеся региональные камеры, так и видеофиксаторы, которые только предстоит установить.
Затем обработанные в едином центре данные с камер будут высылаться в соответствующие системы регионов, после чего нарушителей ждет вынесение постановлений о нарушении ПДД.
Как уточняется, первая версия системы уже разработана. На реализацию системы потребуется от двух до пяти месяцев, на нее выделят около 100 млн руб.
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