Автомобиль с пятью детьми провалился под лед в Якутии
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Машина с пятью детьми провалилась под лед в Верхневилюйском районе Якутии, один ребенок погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Якутии.
Происшествие произошло в результате несанкционированного выезда автомобиля на замерзшую воду.
Пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.
В службе спасения Якутии уточнили, что утонул пятилетний мальчик, его тело уже извлекли из воды.
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