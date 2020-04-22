Автомобиль с пятью детьми провалился под лед в Якутии

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Машина с пятью детьми провалилась под лед в Верхневилюйском районе Якутии, один ребенок погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Якутии.

Происшествие произошло в результате несанкционированного выезда автомобиля на замерзшую воду.

Пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.

В службе спасения Якутии уточнили, что утонул пятилетний мальчик, его тело уже извлекли из воды.

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