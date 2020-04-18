Подсчитано число передвигающихся на транспорте москвичей

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Столичный департамент транспорта сообщил, что на данный момент в Москве передвигаются на транспорте 2,9 млн человек.

Уточняется, что два миллиона человек используют личный автомобиль, а еще 900 тысяч — на городском транспорте.

При этом, поток, зафиксированный 17 апреля, уменьшился на 71% по сравнению с 16 марта 2020 годом.

«16 марта передвигались 10,3 млн уникальных людей: 6,3 млн на всех видах городского транспорта и 4 млн на авто», — добавили в департаменте.

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