Подсчитано число передвигающихся на транспорте москвичей
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Столичный департамент транспорта сообщил, что на данный момент в Москве передвигаются на транспорте 2,9 млн человек.
Уточняется, что два миллиона человек используют личный автомобиль, а еще 900 тысяч — на городском транспорте.
При этом, поток, зафиксированный 17 апреля, уменьшился на 71% по сравнению с 16 марта 2020 годом.
«16 марта передвигались 10,3 млн уникальных людей: 6,3 млн на всех видах городского транспорта и 4 млн на авто», — добавили в департаменте.
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