В Москве выписали первые протоколы за езду без спецпропусков

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Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) выписала первые протоколы за отсутствие спецпропусков. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главного инспектора МАДИ Максима Печелина, пока оформлено лишь три протокола по статье 3.18.1 часть 4 закона города Москвы.

Отмечается, что соответствующие протоколы будут направлены в управление МАДИ, далее — в суд для вынесения решения.

По данным агентства, сотрудники ДПС также останавливают такси.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в городе пропускной системы. Она распространяется только на поездки в личном или общественном транспорте. Пешеходы могут передвигаться без пропусков, но с учетом всех ранее установленных ограничений.

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