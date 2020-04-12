В Подмосковье пьяный участковый устроил ДТП
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В городе Дедовск Московской области участковый в нетрезвом виде устроил ДТП, в результате которого получила травмы 15-летняя девушка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.
Инцидент произошел вечером 11 апреля.
«Участковый из Истры в нетрезвом виде, в форме, управляя автомобилем Skoda, столкнулся с Volkswagen в Дедовске», — рассказали в пресс-службе. Там добавили, что в ДТП пострадала 15-летняя пассажирка Volkswagen.
Уточняется, что сотрудник в момент аварии был не при исполнении своих обязанностей.
По факту произошедшего начата служебная проверка. После этого участковый будет уволен со службы, также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.