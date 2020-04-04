Два человека стали жертвами ДТП с грузовиками в Ленобласти

В Ленинградской области произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате чего два человека погибли, а еще двое пострадали, передает портал «Мойка 78», ссылаясь на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как стало известно, авария случилась в Ломоносовском районе на Ропшинском шоссе.

Согласно поступившей информации, Chevrolet выехал на полосу встречного движения, и столкнулся с грузовиками Scania и Isuzu.

Как сообщается, в аварии погибли водитель и пассажир Chevrolet. Кроме того, водитель и пассажир грузовика, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших уже доставили в больницу.