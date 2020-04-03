Москвичам разрешили ездить на машинах только по одному

<img src="//img.gazeta.ru/files3/406/12826406/Depositphotos_16207331_l-2015-pic905-895x505-10498.jpg">

Москвичи могут пользоваться личными автомобилями только по одному, за исключением проживающих вместе лиц, пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

По его словам, нарушители должны будут заплатить штраф.

Шапошников уточнил, что водителям и пассажирам лучше брать с собой паспорта.

При этом он отметил, что поездки на дачи не запрещены.

«Если вам надо из квартиры доехать до дачи, вам никто не будет мешать. Единственное, главное - чтобы вы не нарушали эти самые социальные нормы, чтобы вы не собирались компаниями», — сказал он.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве создали базу с фото заразившихся COVID-19

— В Кремле назвали условия сокращения режима нерабочих дней

— Глава Мосгордумы сообщил, что COVID-19 в Москве развивается