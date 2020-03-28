В ДТП с автобусом в Кузбассе погибли три человека
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В Кемеровской области в ДТП попал междугородний автобус сообщением Барнаул — Междуреченск, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.
По предварительным данным ГУ МВД по области, водитель автомобиля Toyota совершил касательное столкновение с автомобилем «ВАЗ», после чего попытался скрыться с места ДТП. Однако через несколько десятков метров, на повороте, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом.
В результате погибли трое мужчин — водитель и два пассажира Toyota. Также травмированы две пассажирки автобуса.