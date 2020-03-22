Поезд столкнулся с лесовозом в Якутии

Грузовой поезд столкнулся с лесовозом на железнодорожном переезде в Якутии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу АО «Железные дороги Якутии».

По данным пресс-службы, авария произошла в ночь на 22 марта, поезд столкнулся с заглохшим лесовозом без опознавательных знаков. В результате произошедшего никто не пострадал.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.

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