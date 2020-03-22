Число пострадавших в ДТП под Тамбовом выросло до 18
Число пострадавших в результате аварии с участием двух рейсовых автобусов под Тамбовом возросло до 18 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.
По данным Госавтоинспекции, в Уваровскую центральную районную больницу были доставлены 18 человек, из них трое находятся в отделении реанимации.
Ранее стало известно, что два рейсовых автобуса опрокинулись в Тамбовской области при попытке избежать столкновения.
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