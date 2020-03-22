Стали известны подробности ДТП с автобусами под Тамбовом

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Два рейсовых автобуса, которые попали в аварию в Тамбовской области, пытались избежать столкновения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

Отмечается, что авария произошла в 6.59 в Жердевском районе Тамбовской области на 566 километре трассы Р-22 «Москва-Волгоград». Два автобуса при попутном движении пытали избежать столкновения, разъехавшись по обочинам.

«В результате один из автобусов, перелетев отбойник, вылетел в кювет обочины. В ДТП два человека погибли, 15 пострадали», — добавили в ведомстве.

Пострадавших доставляют в Уваровскую и Жердевскую ЦРБ.

Ранее в УМВД по региону сообщали, что в результате аварии трое погибли, 15 человек пострадали.

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