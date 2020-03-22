Стали известны подробности ДТП с автобусами под Тамбовом
Два рейсовых автобуса, которые попали в аварию в Тамбовской области, пытались избежать столкновения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.
Отмечается, что авария произошла в 6.59 в Жердевском районе Тамбовской области на 566 километре трассы Р-22 «Москва-Волгоград». Два автобуса при попутном движении пытали избежать столкновения, разъехавшись по обочинам.
«В результате один из автобусов, перелетев отбойник, вылетел в кювет обочины. В ДТП два человека погибли, 15 пострадали», — добавили в ведомстве.
Пострадавших доставляют в Уваровскую и Жердевскую ЦРБ.
Ранее в УМВД по региону сообщали, что в результате аварии трое погибли, 15 человек пострадали.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Число пострадавших в ДТП с автобусами под Тамбовом резко возросло