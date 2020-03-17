Строительство дорог в России могут приостановить из-за коронавируса

Строительство крупных дорог в России могут отложить из-за ситуации с коронавирусом и необходимости в наличии финансов для борьбы с инфекцией, пишут «Известия» со ссылкой на источник, близкий к кабмину.

Всего в плане развития магистральной инфраструктуры в РФ до 2024 года числятся 11 федеральных проектов, стоимостью 6,3 трлн рублей. По словам источника, российское правительство может использовать средства, выделенные на возведение дорог, для финансирования плана по борьбе с коронавирусом и его последствиями. Источник считает, что расходы бюджета на 2020 год из-за непредвиденной ситуации с вирусом и нестабильности глобальной экономики придется перераспределить.

«Строительство новых дорог не потребуется, пока не восстановится транспортное сообщение», — добавил он.

При этом в кабмине передумали давать отсрочку по выплате дивидендов госкомпаний на полгода, о которой ранее писали СМИ.

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