Под Петербургом загорелся туристический автобус

В Ленинградской области загорелся туристический автобус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Согласно предварительной информации, происшествие случилось на КАД в Ломоносовском районе Ленинградской области.

«Произошло самовозгорание автобуса Higer (туристический). В автобусе находились 43 пассажира и водитель - мужчина 1985 года рождения», — указано в сообщении.

Как стало известно, в результате инцидента никто не пострадал.

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