Шестеро граждан Узбекистана пострадали в ДТП под Саратовом
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Две легковушки столкнулись на трассе в Ершовском районе Саратовской области, в результате чего, по предварительной информации, пострадали шестеро граждан Узбекистана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областную службу спасения.
Как стало известно, ДТП случилось с участием автомобилей Lexus и Lada Largus
«Пострадавших, по предварительной информации, было шесть человек - граждане Узбекистана, они госпитализированы», — рассказали в региональной службе спасения.
Там отметили, что граждане Узбекистана находились в Lada Largus, а в Lexus была семья, которая не пострадала.
На месте происшествия находятся сотрудники оперативных служб и ГИБДД.
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