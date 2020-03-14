Шестеро граждан Узбекистана пострадали в ДТП под Саратовом

Две легковушки столкнулись на трассе в Ершовском районе Саратовской области, в результате чего, по предварительной информации, пострадали шестеро граждан Узбекистана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областную службу спасения.

Как стало известно, ДТП случилось с участием автомобилей Lexus и Lada Largus

«Пострадавших, по предварительной информации, было шесть человек - граждане Узбекистана, они госпитализированы», — рассказали в региональной службе спасения.

Там отметили, что граждане Узбекистана находились в Lada Largus, а в Lexus была семья, которая не пострадала.

На месте происшествия находятся сотрудники оперативных служб и ГИБДД.

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