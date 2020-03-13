Трое человек погибли в Кузбассе из-за столкновения авто с рекламным щитом

Автомобиль в городе Прокопьевск Кемеровской области совершил наезд на снежный вал, а после этого на рекламный щит, в результате чего погибли три человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Кемеровской области.

Как стало известно, ДТП произошло в районе дома № 51 по проспекту Шахтеров.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота Кроун» не учел погодные и дорожные условия, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд сначала на снежный вал, а затем на стойку рекламного щита», – уведомила пресс-служба ведомства.

Там уточнили, что жертвами аварии стали водитель и два пассажира иномарки.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, а также личности погибших.

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