Почти 10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Крыму

В Крыму произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате которого пострадали девять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Красногвардейского района Крыма Василия Грабована.

Он отметил, что один из девяти пострадавших находится в реанимации, и заявил, что пострадавшие являются российскими гражданами.

Грабован добавил, что попавший в ДТП автобус не являлся рейсовым, маршрутка двигалась по направлению в город Джанкой.

О состоянии здоровья еще двух пострадавших, доставленных в больницу, не уточняется.

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