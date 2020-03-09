Пьяный водитель сбил семью из пяти человек на обочине под Воронежем
Водитель, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения сбил пять человек, которые находились на обочине под Воронежем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВД по региону.
ДТП произошло накануне около 23.30 в Павловском районе села Воронцовка. Местный житель за рулем ВАЗ-211 съехал на обочину и сбил семью из пяти человек.
По предварительным данным, водитель был пьян и не справился с управлением.
В результате случившегося скончались 8-летний мальчик и 58-летняя женщина. Еще три человека были госпитализированы.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
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