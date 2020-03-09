Пьяный водитель сбил семью из пяти человек на обочине под Воронежем

Водитель, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения сбил пять человек, которые находились на обочине под Воронежем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВД по региону.

ДТП произошло накануне около 23.30 в Павловском районе села Воронцовка. Местный житель за рулем ВАЗ-211 съехал на обочину и сбил семью из пяти человек.

По предварительным данным, водитель был пьян и не справился с управлением.

В результате случившегося скончались 8-летний мальчик и 58-летняя женщина. Еще три человека были госпитализированы.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Под Владимиром в массовом ДТП с участием школьного автобуса пострадали два человека

— Три человека погибли после столкновения автомобиля со стелой под Смоленском

— Число погибших при ДТП в Коми увеличилось до шести