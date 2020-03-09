Житель Уфы не имел денег на проезд и угнал автомобиль

В Уфе полиция раскрыла кражу автомобиля ВАЗ-21213 «Нива». В угоне транспортного средства подозревается 21-летний уфимец, который ранее был неоднократно судим.

Об этом сообщает сайт kp.ru cо ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.

По предварительным данным, молодому человеку необходимо было добраться до дома, а деньги на проезд у него отсутствовали. Тогда он решил вскрыть припаркованную на улице. Пробравшись в машину, он замкнул зажигание и направился домой. При этом, прибыв на место, он встретил знакомого и продал ему автомобиль за 6 тысяч рублей.

Отмечается, что впоследствии нарушителя закона задержали. В отношении него завели уголовное дело по статье «Кража».

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