Трое погибли в ДТП с грузовиком под Иркутском
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В Иркутской области произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля. Об этом сообщает РЕН со ссылкой на МВД региона.
Инцидент произошел на трассе Р255 «Сибирь» недалеко от населенного пункта Куйтун.
Согласно предварительным данным, в момент аварии грузовик совершал разворот.
В результате столкновения погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля.
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