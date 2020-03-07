Трое погибли в ДТП с грузовиком под Иркутском

В Иркутской области произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля. Об этом сообщает РЕН со ссылкой на МВД региона.

Инцидент произошел на трассе Р255 «Сибирь» недалеко от населенного пункта Куйтун.

Согласно предварительным данным, в момент аварии грузовик совершал разворот.

В результате столкновения погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля.

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